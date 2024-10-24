Harta Kekayaan Giring yang Kini Jadi Wakil Menteri Kebudayaan

JAKARTA - Giring Ganesha atau biasa dikenal dengan nama Giring Nidji dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Kebudayaan. Dirinya diketahui merupakan seorang musisi dan pernah menjadi vokalis Nidji.

Pada 2017, Giring memilih untuk tidak bergabung lagi dengan band nya dan lebih memilih untuk fokus pada karirnya di dunia politik. Hal ini mengejutkan banyak pihak, tetapi ia berhasil menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dia terlibat dalam banyak proyek penting yang berkaitan dengan dengan anak muda. Seperti di bidang eSport, Giring menjabat sebagai Presiden Indonesia Esport Premier League (IESPL).

Meskipun Giring sudah terjun ke dalam dunia politik, tetapi ia tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka hal ini, sempat menjadikannya sorotan sebab dirinya merupakan seorang public figure.

Tetapi, sumber kekayaan yang didapatkannya tidak hanya dari musik saja, namun ia memiliki pendapatan dari akting, pengisi suara, investasi saham, dan juga bisnis digital. Dengan adanya pengelolaan keuangan dapat membantunya dalam membangun karir yang beragam.

Giring juga mendirikan perusahaan media digital yaitu Kincir.com yang menjadikannya salah satu sumber pendapatan utama nya di era digital.

BACA JUGA: Tangis Haru Cynthia Ganesha saat Giring Diangkat Jadi Wakil Menteri Kebudayaan

Di Puncak karirnya bersama Nidji, Giring dan band nya berhasil meraih kesuksesan dan menghasilkan album-album lainnya. Band Nidji juga mengambil sebuah proyek soundtrack dalam film “Laskar Pelangi” pada tahun 2008. Royalti dari karya-karya lainnya juga yang menjadi fondasi finansial bagi Giring di masa mudanya.