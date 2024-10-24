Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Giring yang Kini Jadi Wakil Menteri Kebudayaan

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |14:02 WIB
Harta Kekayaan Giring yang Kini Jadi Wakil Menteri Kebudayaan
Harta Kekayaan Giring. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Giring Ganesha atau biasa dikenal dengan nama Giring Nidji dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Kebudayaan. Dirinya diketahui merupakan seorang musisi dan pernah menjadi vokalis Nidji.

Pada 2017, Giring memilih untuk tidak bergabung lagi dengan band nya dan lebih memilih untuk fokus pada karirnya di dunia politik. Hal ini mengejutkan banyak pihak, tetapi ia berhasil menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dia terlibat dalam banyak proyek penting yang berkaitan dengan dengan anak muda. Seperti di bidang eSport, Giring menjabat sebagai Presiden Indonesia Esport Premier League (IESPL).

Meskipun Giring sudah terjun ke dalam dunia politik, tetapi ia tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka hal ini, sempat menjadikannya sorotan sebab dirinya merupakan seorang public figure.

Tetapi, sumber kekayaan yang didapatkannya tidak hanya dari musik saja, namun ia memiliki pendapatan dari akting, pengisi suara, investasi saham, dan juga bisnis digital. Dengan adanya pengelolaan keuangan dapat membantunya dalam membangun karir yang beragam.

Giring juga mendirikan perusahaan media digital yaitu Kincir.com yang menjadikannya salah satu sumber pendapatan utama nya di era digital.

Di Puncak karirnya bersama Nidji, Giring dan band nya berhasil meraih kesuksesan dan menghasilkan album-album lainnya. Band Nidji juga mengambil sebuah proyek soundtrack dalam film “Laskar Pelangi” pada tahun 2008. Royalti dari karya-karya lainnya juga yang menjadi fondasi finansial bagi Giring di masa mudanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement