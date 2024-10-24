Advertisement
HOT ISSUE

Hilirisasi Nikel Indonesia Gunakan Energi Bersih

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:38 WIB
Hilirisasi Nikel Indonesia Gunakan Energi Bersih
Hilirisasi Nikel di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Industri nikel di Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transisi energi guna mencapai target Net Zero Emmission (NZE) 2060. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi komoditas yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu sumber energi bersih yang siap menyuplaI smelter Merah Putih dipasok dari Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II-60 MW, dimana salah satu kapal pembangkit tersebut telah bersandar di Terminal Khusus (Tersus) Wolo milik Ceria Group di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak Minggu, 20 Oktober 2024. Sedangkan BMPP kedua akan menyusul kemudian.

BMPP Nusantara II-60MW merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, tercakup dalam 1 rangkaian BMPP yang terdiri dari 2 unit BMPP 60 MW.

“Kedatangan BMPP ini merupakan langkah strategis Ceria Group dalam memastikan bahwa Smelter ‘Merah Putih’ dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dengan sumber energi yang andal dan ramah lingkungan,” ujar CEO Ceria Group, Derian Sakmiwata, Kamis (24/10/2024)

1 2
