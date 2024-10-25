Advertisement
HOME FINANCE

Pentingnya Cetak Sawah 3 Juta Hektare di Indonesia, Ini Kata Wamentan Sudaryono!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:34 WIB
Pentingnya Cetak Sawah 3 Juta Hektare di Indonesia, Ini Kata Wamentan Sudaryono!
Wamentan Sudaryono. (Foto: dok Kementan)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 

Program ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat. 

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024). 

Ia menjelaskan, program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

Halaman:
1 2 3
