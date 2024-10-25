Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Gencarkan Program Cetak Sawah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:50 WIB
Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Gencarkan Program Cetak Sawah
Pemerintah gencarkan program Cetak Sawah dengan target pengembangan 3 juta hektare lahan sawah. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah tengah mempersiapkan program cetak sawah baru yang menargetkan pengembangan 3 juta hektare lahan sawah hingga tahun 2029.

Program ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional serta mendukung sektor pertanian sebagai pilar ekonomi yang kokoh di tengah ancaman krisis pangan global.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menekankan pentingnya pemanfaatan rawa dan lahan suboptimal lainnya untuk pertanian. Menurutnya, ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.

“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional. Pada tahap awal, 150.000 hektar akan dicetak pada 2025,” ujar Andi, Kamis (24/10/2024).

Program cetak sawah ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, survei teknis lapangan, hingga penyusunan regulasi dan panduan teknis. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya.

1 2
