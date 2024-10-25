Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:52 WIB
Adu Kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir
Adu kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir? Siapa kira-kira yang lebih besar. Munculnya nama artis, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni menarik perhatian publik. Pasalnya, suami Nagita Slavina ini lebih dikenal sebagai seorang publik figur dan juga pengusaha.

Namun tanpa diduga, namanya mendadak masuk menjadi tokoh yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dengan kata lain, dirinya kini resmi menjadi seorang pejabat publik.

Munculnya nama Raffi Ahmad juga membuat masyarakat penasaran dengan jumlah kekayaan pria berusia 37 tahun itu. Pasalnya, ia dikenal sebagai salah satu aktor yang sangat kaya. Saking kayanya, Raffi sampai dijuluki sebagai Sultan Andara.

Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti berapa jumlah total kekayaan Raffi Ahmad. Pasalnya, presenter kondang tanah air itu belum melaporkan jumlah kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Meski begitu, diperkirakan harta kekayaan Raffi mencapai 187 juta Dollar AS atau setara dengan Rp2,9 triliun. Angka ini terbilang sangat besar. Bahkan lebih besar dari harta kekayaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Erick Thohir.

Berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya pada Desember 2023 lalu, Erick Thohir diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354. Harta ini mencakup semua kekayaan meliputi tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, dan lain sebagainya.

Masih dari laporan LHKPN yang sama, diketahui Erick Thohir memiliki sejumlah tanah yang tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Pasuruan, Bekasi hingga Manggarai Barat. Total, nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp419.672.160.071.

Halaman:
1 2

