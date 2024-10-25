Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Prabowo Tak Bahas IKN di Pidato Perdana dan Rapat Bersama Menteri?

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |08:11 WIB
Kenapa Prabowo Tak Bahas IKN di Pidato Perdana dan Rapat Bersama Menteri?
Prabowo tak singgung soal IKN di pidatonya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prabowo Subianto tak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Acara pelantikan Prabowo digelar pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Ada spekulasi bahwa IKN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan baru, namun Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal IKN dalam pidatonya.

Pidato pertama Pak Prabowo Subianto focus pada beberapa isu strategis nasional. Beliau menekankan kemandirian dan keamanan pangan, transisi dan kemandirian energi, kesadaran anti-korupsi, pendidikan, kemiskinan, subsidi yang tepat sasaran, dan kepemimpinan yang patut dicontoh.

Pak Prabowo juga mengkritik praktik korupsi dan usaha bisnis di berbagai tingkatan. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, sikap yang bijaksana, serta pentingnya demokrasi sipil di Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya menghindari permusuhan dan pelecehan serta membebaskan masyarakat dari ketakutan dan kemiskinan.

Halaman:
1 2
