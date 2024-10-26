Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta-Fakta Luhut Punya Jabatan Lebih dari Satu

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |05:32 WIB
Fakta-Fakta Luhut Punya Jabatan Lebih dari Satu
Fakta Posisi Luhut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan menjabat dalam berbagai posisi penting di pemerintahan Indonesia. Keberadaan Luhut dalam beberapa jabatan strategis ini, mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab besar yang diembannya dalam menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia.

Saat ini, Luhut mendapatkan dua posisi penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut kembali dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Jauh sebelum itu, Luhut juga menjabat di berbagai posisi strategis di pemerintahan Presiden Jokowi, Lalu apa saja jabatan Luhut yang diberikan Jokowi? Berikut datanya, yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (24/10/2024):

1. Ketua Pengarah Satgas Sawit

Presiden Jokowi membentuk satuan tugas untuk menangani masalah dalam industri kelapa sawit. Pembentukan ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2023, tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Halaman:
1 2
