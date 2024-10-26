Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sritex Pailit, Ini 3 Anak Perusahaan Sritex yang Juga Dinyatakan Pailit

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |09:03 WIB
Sritex Pailit, Ini 3 Anak Perusahaan Sritex yang Juga Dinyatakan Pailit
Sritex Pailit, Ini 3 Anak Perusahaan Sritex yang Juga Dinyatakan Pailit. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sritex Pailit, ini 3 anak Perusahaan Sritex yang juga dinyatakan pailit. Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar US$ 113,02 juta, dengan US$ 11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA). Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar US$ 1,49 miliar, sebanyak US$ 858,05 juta merupakan pinjaman bank.

Juru bicara PN Semarang Haruno Patriadi mengatakan bahwa pengadilan memberikan waktu delapan hari bagi Sritex untuk mengajukan kasasi terkait putusan pailit tersebut.

Halaman:
1 2
