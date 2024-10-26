Erick Thohir dan Sri Mulyani Paparkan Materi saat Akmil di Magelang

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi pada hari kedua retret yang diadakan di Akademi Militer, Magelang. Acara yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga negara itu dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

Agenda ini pun masih merupakan rangkaian retret yang dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan dan utusan khusus Presiden.

Dalam sesi tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan peran penting BUMN yang memiliki tiga peran utama dalam menjalankan tugas sebagai agen Pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran KUR bagi UMKM, program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani.