Adu Kekayaan Giring Nidji vs Raffi Ahmad

JAKARTA - Adu kekayaan Giring Nidji dan Raffi Ahmad yang kini keduanya berada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua publik figur ini pun mendadak menjadi seorang pejabat publik.

Giring Ganesha atau yang lebih dikenal dengan nama Giring Nidji ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dirinya ditunjuk untuk mendampingi Fadli Zon yang didapuk menjadi menteri.

Berbeda dengan Giring yang secara langsung masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Raffi Ahmad lebih ditunjuk sebagai pejabat setara menteri yang lebih tepatnya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Sebagai dua publik figur yang kini menjadi seorang pejabat publik, harta kekayaan keduanya pun menjadi sorotan. Sebab seperti diketahui, para pejabat publik perlu diketahui jumlah kekayaannya untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Sayangnya, belum diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan Giring Nidji dan juga Raffi Ahmad. Hal ini dikarenakan keduanya belum melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Meski begitu, harta kekayaan Raffi Ahmad menurut Net Worth Spot diperkirakan sejumlah 187 Dollar AS atau setara dengan Rp2,9 triliun.

Jumlah kekayaan yang fantastis tersebut diketahui didapat dari berbagai bisnis yang ia kelola bersama sang istri, Nagita Slavina. Salah satu bisnis terbesarnya adalah RANS yang didalamnya terdapat berbagai bisnis seperti RANS Entertainment di bidang hiburan hingga RANS Nusantara FC yang merupakan klub sepakbola nasional.

Selain dari bisnis, kekayaan Raffi Ahmad juga didapat dari popularitasnya sebagai seorang publik figur. Mulai dari presenter, aktor, hingga youtuber menjadi sumber penghasilannya yang lain.