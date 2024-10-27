Menteri Ekonomi Prabowo Malam-Malam Rapat Pakai Seragam Militer, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Ekonomi Prabowo pakai seragam militer menggelar rapat malam-malam. Hal ini dibagikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Barat.

Melalui akun Instagram pribadinya, Erick mengunggah video yang terlihat moment kebersamaan dengan para Menteri. Para menteri Kabinet Prabowo-Gibran mengikuti agenda bersama di Akademi Militer Magelang, selama 3 hari untuk kegiatan intensif yang mempererat kebersamaan.

Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari program internal untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antar anggota kabinet dalam pemerintahan yang baru terbentuk.

Dalam unggahan terbarunya, Erick membagikan video saat dan para Menteri Perekonomian rapat bersama didalam tenda. Agenda Rapat yang diadakan malam hari tersebut, membuat penasaran para pengikut akun Instagram pribadinya.

“Sudah malam tapi tim Perekonomian Kabinet Merah Putih tetap semangat!. Siap bekerja keras bersama untuk Indonesia,” tuturnya dalam caption Instagram pribadinya, dikutip Minggu (27/10/2024).