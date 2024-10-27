Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Ekonomi Prabowo Malam-Malam Rapat Pakai Seragam Militer, Ada Apa?

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |09:57 WIB
Menteri Ekonomi Prabowo Malam-Malam Rapat Pakai Seragam Militer, Ada Apa?
Menteri Ekonomi Prabowo rapat hingga malam (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ekonomi Prabowo pakai seragam militer menggelar rapat malam-malam. Hal ini dibagikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Barat.

Melalui akun Instagram pribadinya, Erick mengunggah video yang terlihat moment kebersamaan dengan para Menteri. Para menteri Kabinet Prabowo-Gibran mengikuti agenda bersama di Akademi Militer Magelang, selama 3 hari untuk kegiatan intensif yang mempererat kebersamaan.

Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari program internal untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antar anggota kabinet dalam pemerintahan yang baru terbentuk.

Dalam unggahan terbarunya, Erick membagikan video saat dan para Menteri Perekonomian rapat bersama didalam tenda. Agenda Rapat yang diadakan malam hari tersebut, membuat penasaran para pengikut akun Instagram pribadinya.

“Sudah malam tapi tim Perekonomian Kabinet Merah Putih tetap semangat!. Siap bekerja keras bersama untuk Indonesia,” tuturnya dalam caption Instagram pribadinya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement