HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Dony Oskaria, Paman Nagita Slavina yang Jadi Wamen BUMN

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:17 WIB
Harta Kekayaan Dony Oskaria, Paman Nagita Slavina yang Jadi Wamen BUMN
Harta Kekayaan Dony Oskaria. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Dony Oskaria, paman nagita Slavina yang menjadi Wakil Menteri BUMN. Dony Oskaria diketahui masih memiliki ikatan keluarga dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Dony merupakan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau In Journey. Kemudian, kini Dony Oskaria resmi dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN (II) Kabinet Merah Putih.

Dony resmi dilantik oleh Presiden Prabowo bersama 55 wakil kementerian/lembaga lainnya pada Senin, (21/10/2024).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN), Dony tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp29,88 miliar pada tahun 2023 yang diakses dari situs resmi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut rinciannya:

Dony mempunyai 2 mobil senilai Rp2,77 miliar

Dony tercatat memiliki mobil dua mobil mewah, yaitu yang pertama adalah Toyota Alphard tahun 2015 dengan harga Rp1,1 miliar. Sedangkan mobil yang kedua adalah Mini Cooper tahun 2020 dengan harga Rp1,67 miliar.

Kemudian paman Nagita Slavina ini juga melaporkan bahwa ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp840 juta, surat berharga sebesar Rp17,68 miliar, kas dan setara kas Rp5,63 miliar, serta utang sebesar Rp16,8 miliar.

Aset tanah dan bangunan senilai Rp19,8 miliar

Harta kekayaan Dony yang paling besar terdiri dari tanah dan bengunan dengan total nilai Rp19.811.150.000 (Rp19,81 miliar) yang mencakup lima aset.

Tanah dan bangunan seluas 578 meter persegi atau 307 meter persegi di jakarta Selatan dengan nilai Rp2.367.400 (Rp2,37 miliar).

Tanah dan bangunan seluas 516 meter persegi atau 250 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp2.199.750.000 (Rp2,2 miliar).

Tanah dan bangunan seluas 1.240 meter persegi/420 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp8.000.000.000 (Rp8 miliar).

Tanah dan bangunan seluas 625 meter persegi/316 meter persegi di Padang, Sumatera Barat, senilai Rp1.604.000.000 (Rp1,6 miliar).

Bangunan seluas 141 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp5.640.000.000 (Rp5,64 miliar).

