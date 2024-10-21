Jadi Wamen BUMN, Dony Oskaria Mundur dari Dirut InJourney

JAKARTA - Dony Oskaria menyatakan dirinya tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (21/10/2024).

Menurut dia, dengan prosesi pelantikan Wakil Menteri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, secara otomatis dirinya tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata.

BACA JUGA: Prabowo Bakal Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

“Saya rasa secara otomatis ya dengan telah resminya tadi dilantik oleh bapak Presiden, secara otomatis tentu saya tidak lagi menjabat sebagai Dirut InJourney,” ujar Dony saat ditemui di Kementerian BUMN, pasca pelantikan.

Posisi Direktur Utama InJourney belum terisi saat ini. Kendati demikian, Kementerian BUMN segera menunjuk sosok baru untuk menduduki jabatan tersebut.

Dony mengaku, belum ada nama yang dikantongi pemegang saham saat ini, namun akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan figur yang bisa menjalankan transformasi perusahaan.