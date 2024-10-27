Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bantu UMKM Jakarta, Ridwan Kamil Janji Promosikan 2 Produk Tiap Hari di Instagramnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:43 WIB
Bantu UMKM Jakarta, Ridwan Kamil Janji Promosikan 2 Produk Tiap Hari di Instagramnya
Ridwan Kamil dan Suswono di Debat Pilgub Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertekad akan mengaktivasi pasar yang sepi di Jakarta. Salah satunya, dengan menggelar festival.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat memaparkan visi-misi RIDO dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam.

"Pasar-pasar yang sepi kita aktivasi dengan anggaran APBD biar ramai banyak festival," terang Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Tak hanya itu, kata Kang Emil, pihaknya juga akan bertekad juga akan menggelar pelatihan digital terhadap pelaku UMKM. Ia meyakini, UMKM akan naik bila merambah ke pasar digital.

"Nah inilah yang harus kita dorong. Karena Jakarta adalah kota UMKM. Hampir 98% bisnisnya bisnis tentang UMKM," tuturnya.

