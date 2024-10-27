Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM dan Pasar Sepi, Ridwan Kamil Bakal Jadikan Jakarta Kota Festival

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:20 WIB
UMKM dan Pasar Sepi, Ridwan Kamil Bakal Jadikan Jakarta Kota Festival
Ridwan Kamil siap jadikan Jakarta Kota Festival (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengaktivasi pasar yang sepi di Jakarta. Salah satunya, dengan menggelar festival.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat memaparkan visi-misi RIDO dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

"Pasar-pasar yang sepi kita aktivasi dengan anggaran APBD biar ramai banyak festival," terang Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Tak hanya itu, kata Kang Emil, pihaknya juga akan bertekad juga akan menggelar pelatihan digital terhadap pelaku UMKM. Dia meyakini, UMKM akan naik bila merambah ke pasar digutal.

"Nah inilah yang harus kita dorong. Karena Jakarta adalah kota UMKM. Hampir 98% bisnisnya bisnis tentang UMKM," tuturnya.

