Ridwan Kamil Akan Perbanyak Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mengatakan dia akan memperbanyak program makan bergizi gratis di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Makan gratis bersama program Pak Prabowo kita akan jaga. Kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta,” ungkap RK pada saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, RK juga mengungkapkan visi misi lainnya mengawali debat diantaranya kepada lansia hingga disabilitas. Dia mengatakan akan ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas. “Dan Jakarta sebagai Kota stress nomor 9 kita selesaikan masalah stresnya. Jika butuh curhat ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan,” katanya.

Sementara, RK mengatakan untuk masalah ekonomi akan diupayakan memperbaiki masalahnya melalui tiga yakni ekonomi pasar, isu ekonomi bawah, dan pasar yang dikembangkan menjadi pasar besar dunia di industri halal.

Pada kesempatan itu, RK juga mengatakan untuk masalah permasalahan lapangan pekerjaan. Dia mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur maka akan ada satu juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600 ribu di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM, dan 100.000 di Padat Karya.