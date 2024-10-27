5 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke Rekening Bisa Cuan Rp999 Ribu

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang langsung ke rekening bisa cuan Rp999 ribu menarik untuk dicoba. Saat ini, mencari penghasilan tambahan tidak hanya bisa dilakukan melalui pekerjaan utama saja.

Dengan 5 aplikasi penghasil uang langsung ke rekening, pengguna bisa menghasilkan saldo hingga Rp999 ribu secara gratis. Aplikasi-aplikasi ini memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk mendapatkan reward hanya dengan menyelesaikan misi tertentu.

BACA JUGA: 7 Aplikasi Penghasil Uang Ini Bisa Bikin Kaya Mendadak

Berikut adalah daftar lima aplikasi penghasil uang yang bisa memberikan saldo langsung ke rekening, Okezone Minggu (27/10/2024):

1. Cash App

Cash App adalah salah satu aplikasi yang menawarkan berbagai misi sederhana, seperti menonton iklan, mengisi survei, atau berinteraksi dengan pengguna lainnya. Setelah misi berhasil diselesaikan, pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan uang tunai yang langsung dikirim ke rekening.

2. Money The Rewards

Dengan Money The Rewards, pengguna akan diajak merawat tanaman virtual. Setelah sukses menyelesaikan misi, poin yang terkumpul dapat ditukar dengan saldo e-wallet seperti DANA, atau langsung ke rekening pengguna.

3. Jadi Duit

Jadi Duit merupakan aplikasi penghasil uang asli Indonesia yang cukup populer. Pengguna cukup menyelesaikan misi yang tersedia untuk mendapatkan poin, yang kemudian bisa ditukar dengan saldo DANA atau uang tunai.