Istana Ungkap Akmil di Magelang Pakai Uang Pribadi Prabowo

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan kegiatan retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, sejak sebulan sebelum dilantik sebagai Kepala Negara.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau dan tim sejak satu bulan sebelum dilantik. Jadi, menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan Nasbi melalui pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta dikutip Antara, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan karena Prabowo mempersiapkan itu sebelum dilantik sebagai Presiden maka tidak mungkin Prabowo menggunakan biaya dari Sekretariat Negara.

Hasan juga menyampaikan Prabowo yang kala itu merupakan Menteri Pertahanan, tidak menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan untuk mempersiapkan kegiatan retret.

"Sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," ujar Hasan.