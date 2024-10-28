Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Yovie Widianto Vs Raffi Ahmad

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:18 WIB
Adu Kekayaan Yovie Widianto Vs Raffi Ahmad
Adu Kekayaan Yovie Widianto Vs Raffi Ahmad. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Yovie Widianto Vs Raffi Ahmad. Yovie dan Raffi merupakan artis dan musisi Indonesia yang cukup terkenal sejak lama.

Keduanya menjadi sorotan karena dipercaya masuk dalam kabinet Presiden Prabowo. Tentu kekayaan dari mereka diperkirakan bisa mencapai gaji setingkat menteri.

Sebelum dilantik, mereka berdua merupakan seorang artis dan penyanyi tanah air yang cukup sukses. Raffi Ahmad merupakan seorang artis, pengusaha, dan Youtuber yang biasa dikenal dengan RANS Entertainment. Sedangkan Yovie, Yovie seorang musisi tanah air dengan grup musiknya yang bernama Kahitna.

Hal ini membuat penasaran publik seberapa banyak pendapatan yang mereka dapat sebelum dan sesudah dilantik oleh Presiden Prabowo. Pasalnya, gaji mereka setara dengan Menteri lainnya.

Berikut adu kekayaan Yovie Widianto Vs Raffi Ahmad.

Yovie Widianto

Yovie sudah memulai karier di dunia musik sejak tahun 1986, memulai debutnya dengan Kahitna. Berdasarkan data dari Youtubers.me dan sumber lainnya, penghasilan Yovie sendiri bisa mencapai sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp8,02 miliar.

Penghasilan tersebut belum termasuk dari konten iklan, royalti musik, bentuk kolaborasi sesama musisi atau artis, dan sumber penghasilan lain.

Selain itu, kini Yovie sudah resmi dilantik menjadi Staf Khusus Presiden dalam bidang Ekonomi Kreatif dengan gaji tertinggi sebesar Rp36,5 juta per bulan.

Raffi Ahmad

Raffi Ahmad merupakan pendiri dari RANS Entertainment dan seorang artis tanah air. Kariernya bersama istri, Nagita Slavina, membuat mereka menjadi salah satu orang terkaya di RI.

