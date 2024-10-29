Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Sritex (SRIL) Berpotensi Ditendang dari Bursa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |19:05 WIB
Saham Sritex (SRIL) Berpotensi Ditendang dari Bursa
Saham Sritex Berpotensi Delisting. (Foto: Okezone.com/AWSJ)
A
A
A

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex mendapat vonis pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024.

Kondisi ini semakin memberatkan perusahaan dalam menghindari potensi penghapusan pencatatan (delisting), mengingat statusnya sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pasalnya suspensi saham SRIL sudah dilakukan sejak 18 Mei 2021 didasarkan atas kegagalan perusahaan dalam membayar Pokok dan Bunga Medium Term Note (MTN) Tahap III Tahun 2018 ke-6.

Pailit adalah kondisi ketika debitur tidak bisa atau kesulitan membayar utang-utangnya kepada kreditur yang jatuh tempo. Pailit berbeda dengan kondisi bangkrut.

Dengan menyandang status pailit, maka ‘pekerjaan rumah’ SRIL kian bertambah untuk menghindari delisting, selain karena kewajiban membayar bunga dan pokok surat utang.

Kondisi pailit, oleh BEI, juga dinilai merupakan cerminan ketidakpastian atas kelangsungan usaha.

“Maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (Suspensi) Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek hari Senin, 28 Oktober 2024,” demikian isi surat BEI, Senin (28/10/2024).

Sebagai pengingat, Bursa Efek Indonesia (BEI) sejatinya telah menggembok saham SRIL sejak 18 Mei 2021 di seluruh pasar imbas hal tersebut.

Apabila dihitung, maka per 29 Oktober hari ini, suspensi SRIL masuk bulan ke-41, sebuah kondisi di mana telah memenuhi syarat delisting, sesuai aturan bursa.

Sehingga pada Senin (28/10) lalu, BEI kembali menerbitkan reminder atas potensi delisting tersebut.

“Bursa telah menyampaikan Permintaan Penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Publik mengenai tindaklanjut dan rencana Perseroan terhadap putusan pailit termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada awak media, Kamis (24/10).

Berdasarkan ketentuan III.1 Peraturan Bursa I-N Nomor III.1.3, delisting atas suatu saham dapat terjadi karena Saham Perusahaan Tercatat telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir

Namun aturan ini tidak berdiri sendiri. Tak hanya soal suspensi lebih dari 2 tahun, delisting suatu saham dapat terjadi karena emiten dinilai mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

Ini mencakup aspek finansial, dan/atau secara hukum, di mana perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement