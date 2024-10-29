Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Sritex Tidak PHK Pekerja

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |18:16 WIB
Prabowo Minta Sritex Tidak PHK Pekerja
Presiden Prabowo Minta Sritex Tidak PHK Pekerja. (Foto: okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Yassierli menyebut, Prabowo ingin Sritex tetap berproduksi seperti biasa dan kesejahteraan para karyawan tetap terjaga.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik. Dan kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan Insya Allah tidak ada masalah," ungkapnya.

Yassriel menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," kata Yassierli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168767/industri_rokok-4ozX_large.jpg
308 Pekerja Kena PHK di Gudang Garam, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement