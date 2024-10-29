Prabowo Minta Sritex Tidak PHK Pekerja

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Yassierli menyebut, Prabowo ingin Sritex tetap berproduksi seperti biasa dan kesejahteraan para karyawan tetap terjaga.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik. Dan kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan Insya Allah tidak ada masalah," ungkapnya.

Yassriel menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," kata Yassierli.