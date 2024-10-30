Konsisten Berinovasi Jadi Kunci Bagus Group Sabet Dua Penghargaan Superbrands Awards 2024

JAKARTA – Ajang Superbrands Awards 2024 kembali digelar. Bagus Group meraih dua penghargaan sekaligus untuk dua brand andalannya. Brand Bagus dan Swallow meraih penghargaan tersebut dalam kategori Mothballs.

Penghargaan diterima langsung oleh Key Account Manager Bagus Dafin dan Key Account Manager Swallow Hans Budhi dalam Gala Awards Superbrands 2024 yang diselenggarakan di Ballroom 1, Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Pencapaian ini berkat kegigihan brand yang selalu berinovasi dan memberikan kualitas terbaik untuk konsumen.

Key Account Manager Bagus Dafin mengungkapkan bahwa apresiasi yang diraihnya sangat luar biasa, sehingga perlu inovasi dan menjaga kualitas untuk tetap mempertahankan posisi sebagai pemenang Superbrands Awards.

“Ini menjadi penghargaan yang luar biasa. Kami merasa ini sangat menantang untuk ke depannya, bagaimana tetap bisa mempertahankan penghargaan tersebut dan tentunya dengan upaya yang lebih keras lagi,” ujarnya kepada iNews Media Group usai meraih Penghargaan Superbrand.

Di lain kesempatan, Product Manager Asep Fia juga mengatakan bahwa Brand Bagus hingga kini masih menjadi satu-satunya produk insecticides yang dipercaya, yaitu Bagus Kapur Ajaib. Bagus Kapur Ajaib telah dikenal dan sangat efektif membasmi serangga.

Terkait inovasi, ia menuturkan bahwa Bagus juga memiliki produk untuk mobil sebagai inovasinya.