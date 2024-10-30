Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Larang Acara Seremonial, Bagaimana Nasib Groundbreaking IKN?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:07 WIB
Prabowo Larang Acara Seremonial, Bagaimana Nasib Groundbreaking IKN?
Prabowo Larang Adanya Acara Seremonial. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengurangi acara-acara seremonial agar anggaran yang dibelanjakan pemerintah lebih efisien.

Lantas bagaimana seremonial seperti groundbreaking IKN ke depannya?

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengaku belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait nasib seremonial groundbreaking yang kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.

"Belum ada informasi apa-apa (kelanjutan groundbreaking IKN), kita lanjut (pembangunan) saja terus, intinya kan ini keberlanjutan," kata Agung saat ditemui di Kompleks DPR RI usai Raker bersama Komisi II, Rabu (30/10/2024).

Meski demikian, Agung juga mengklaim sejauh ini belum ada sentimen negatif dari para pelaku usaha yang kedepannya akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Sebab dukungan pemerintah lewat APBN diproyeksikan hanya 20% dari kebutuhan biaya pembangunan.

"Daya dengar tidak ada apa tuh (kekhawatiran pelaku usaha), lanjut saja semua, kalau LOI ada terus, tapi kita tidak mau hanya LOI, harus seluruh proses jalan," sambungnya.

Adapun saat ini, Agung mengaku pemerintah akan lebih fokus terlebih dahulu untuk membangun kelengkapan infrastruktur dasar di IKN. Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan baru.

"Intinya kita mau membangun dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement