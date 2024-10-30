Prabowo Larang Acara Seremonial, Bagaimana Nasib Groundbreaking IKN?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengurangi acara-acara seremonial agar anggaran yang dibelanjakan pemerintah lebih efisien.

Lantas bagaimana seremonial seperti groundbreaking IKN ke depannya?

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengaku belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait nasib seremonial groundbreaking yang kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.

"Belum ada informasi apa-apa (kelanjutan groundbreaking IKN), kita lanjut (pembangunan) saja terus, intinya kan ini keberlanjutan," kata Agung saat ditemui di Kompleks DPR RI usai Raker bersama Komisi II, Rabu (30/10/2024).

Meski demikian, Agung juga mengklaim sejauh ini belum ada sentimen negatif dari para pelaku usaha yang kedepannya akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Sebab dukungan pemerintah lewat APBN diproyeksikan hanya 20% dari kebutuhan biaya pembangunan.

"Daya dengar tidak ada apa tuh (kekhawatiran pelaku usaha), lanjut saja semua, kalau LOI ada terus, tapi kita tidak mau hanya LOI, harus seluruh proses jalan," sambungnya.

Adapun saat ini, Agung mengaku pemerintah akan lebih fokus terlebih dahulu untuk membangun kelengkapan infrastruktur dasar di IKN. Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan baru.

"Intinya kita mau membangun dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," tambahnya.