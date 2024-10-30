Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Makan Bergizi Gratis Disiapkan Rp71 Triliun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |23:08 WIB
Anggaran Makan Bergizi Gratis Disiapkan Rp71 Triliun
Program Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp71 Triliun. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis dialokasikan Rp71 triliun. Anggaran tersebut disalurkan kepada Badan Gizi Nasional berdasarkan program pemenuhan gizi nasional.

"Makanan bergizi Rp71 triliun. Tadi kita enggak membahas itu, cuma anggarannya saja," ucap Zulhas kepada wartawan di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Zulhas menerangkan, anggaran makanan bergizi gratis tersebut tidak hanya pada pengadaan bahan pangan, namun juga diarahkan pada dukungan manajemen sekaligus.

"Nah ini ya. Badan gizi dianggarkan Rp71 triliun itu terdiri dari program. Program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp63 triliun, Rp356 miliar, Rp823 juta, Rp500 ribu rupiah. Tapi juga ada dukungan manajemennya, Itu Rp7 triliun Rp433 miliar Rp176 juta, Rp500 ribu rupiah," jelas Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan anggaran makanan bergizi gratis dialokasikan di luar anggaran swasembada pangan. Total anggaran swasembada pangan 2025 sebesar Rp139,4 Triliun itu, lanjut Zulhas, merupakan program tersendiri.

"Jumlahnya Rp139,4 triliun (anggaran swasembada pangan). Itu semuanya. Kalau gizi beda. Kalau ditambah dengan anggaran gizi lain lagi," tutur Zulhas.

