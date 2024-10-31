Warga Jakarta Dapat BLT Rp900.000 hingga Desember 2024

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) mencairkan bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 2024, penerima akan mendapatkan BLT senilai Rp900.000.

Bansos kartu lansia Jakarta tahap 4 masuk ke dalam Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bansos PKD). Selain itu ada juga bansos seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

BACA JUGA: 6 Fakta BLT Presiden Prabowo

Pada September lalu, Bansos PKD tahap 3 2024 sudah dicairkan. Kini pencairan masuk ke tahap 4 2024, dimulai Oktober hingga Desember 2024 dengan masing-masing bantuan Rp300.000 per bulan, sehingga total mendapatkan Rp900.000.

Penerima Kartu Lansia Jakarta akan diberikan kartu ATM Bank DKI untuk pencairan bansos dan disalurkan setiap 3 bulan sekali.

Terkait pencairan bansos kartu lansia Jakarta tahap 4, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kantor kelurahan setempat, dan laman siladu.jakarta.go.id.

Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4