HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Land Raup Laba Bersih Rp642,6 Miliar di Kuartal III-2024, Naik 108,1%

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:39 WIB
MNC Land Raup Laba Bersih Rp642,6 Miliar di Kuartal III-2024, Naik 108,1%
MNC Land catat kenaikan laba pada kuartal III 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) meraup laba bersih sebesar Rp642,6 miliar pada kuartal III 2024. Laba bersih KPIG melonjak 108,1% (yoy) dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar Rp308,7 miliar.

Marjin laba bersih KPIG juga meningkat secara signifikan ke level 51,2% pada kuartal III 2024 dari level 29,5% di periode yang sama tahun lalu.

Selama sembilan bulan perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp1,3 triliun. Pendapatan bersih KPIG tumbuh 19,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,0 triliun.

Pendapatan MNC Land terutama berasal dari segmen hotel dan resor yang menyumbang 54,9% dari total pendapatan diikuti oleh manajemen properti dan jasa lainnya sebesar 33,5%.

Sementara itu, sewa ruang perkantoran menyumbang 9,3%, sewa apartemen dan properti lainnya sebesar 2,3%. Hotel dan resor yang menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan KPIG mengalami peningkatan 17,8% yoy dari Rp584,5 miliar di kuartal III 2023 menjadi Rp688,7 miliar di September 2024.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
