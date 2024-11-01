MNC Land Raup Laba Bersih Rp642,6 Miliar di Kuartal III-2024, Naik 108,1%

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) meraup laba bersih sebesar Rp642,6 miliar pada kuartal III 2024. Laba bersih KPIG melonjak 108,1% (yoy) dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar Rp308,7 miliar.

Marjin laba bersih KPIG juga meningkat secara signifikan ke level 51,2% pada kuartal III 2024 dari level 29,5% di periode yang sama tahun lalu.

Selama sembilan bulan perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp1,3 triliun. Pendapatan bersih KPIG tumbuh 19,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,0 triliun.

Pendapatan MNC Land terutama berasal dari segmen hotel dan resor yang menyumbang 54,9% dari total pendapatan diikuti oleh manajemen properti dan jasa lainnya sebesar 33,5%.

Sementara itu, sewa ruang perkantoran menyumbang 9,3%, sewa apartemen dan properti lainnya sebesar 2,3%. Hotel dan resor yang menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan KPIG mengalami peningkatan 17,8% yoy dari Rp584,5 miliar di kuartal III 2023 menjadi Rp688,7 miliar di September 2024.