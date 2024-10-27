Hanny & Friends Komitmen Gelar Healthy dan Charity Bareng MNC Land

JAKARTA - Hanny & Friends berkomitmen menggelar kegiatan Healthy&Charity bersama MNC Land (KPIG) dan juga MNC Peduli.

Founder Hanny and Friends, Hani Fitriani mengungkapkan bahwa usai absen setahun belakang dalam olahraga Pound Fit, dirinya kembali menggelar kegiatan ini.

"Hanny & Friends hari ini 2nd anniversary yang saya kembali lagi setelah satu tahun off dan kita bareng MNC Land, MNC Peduli bareng with Pound ini adalah kerja sama yang ketiga," ujar wanita yang kerap disapa Ratu Toa ini saat ditemui di Gedung Wanita Patra Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

"Yang pertama kita ada di Kebon Sirih, kedua ada di Lido dan sekarang setelah comebacknya saya setelah satu tahun di dunia pound dan hari ini saya kembali ke olahraga pound," imbuhnya.

Hanny & Friends berkontribusi melalui dana dari peserta yang registrasi sebesar Rp100 ribu dan sebagian untuk diberikan ke yang membutuhkan lewat MNC Peduli.

"Jadi Hanny & Friends sebagian dari pembelian tiket untuk olahraga ini kita donasikan melalui MNC Peduli" ungkap Hani yang seorang PoundPro.

Dengan demikian, Hani berharap bahwa donasi yang disalurkan melalui MNC Peduli akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.