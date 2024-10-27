MNC Land dan MNC Peduli Gelar CSR Lewat Pound Fit

JAKARTA - Hanny&Friends dan MNC Land (KPIG) menggelar kegiatan Healthy&Charity dengan memberikan donasi melalui MNC Peduli untuk Indonesia di Gedung Wanita Patra Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

GM Human Resources MNC Land Linda Hardjono mengatakan, Hanny & Friends berkontribusi melalui dana dari peserta yang registrasi sebesar Rp100 ribu dan sebagian untuk diberikan ke yang membutuhkan lewat MNC Peduli.

“Jadi donasi ini akan dikumpulkan dan dihimpun melalui MNC Peduli," kata Linda saat ditemui di Gedung Wanita Patra Pertamina Simprug, Jakarta Selatan.

Kegiatan acara sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) ini dilakukan dengan Hanny & Friends sebagai rasa bersyukur atas dua tahun kiprahnya dalam aktivitas Pound Fit, yang saat ini sedang digandrungi masyarakat.

"Semoga donasi ini bisa digunakan dengan baik, tepat waktu dimana donasi ini juga merupakan salah satu bentuk CSR MNC Land," ungkap Linda.