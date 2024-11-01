Bagaimana Cara Cek Saldo BPNT Lewat HP?

JAKARTA - Bagaimana cara cek saldo BPNT lewat HP? Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program yang memberikan bantuan pangan non tunai setiap bulan kepada orang-orang yang kurang mampu atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Agar bisa menerima BPNT, seseorang harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keluarga yang belum terdaftar dianjurkan untuk melakukan pendaftaran.

KPM dapat memeriksa saldo dan status penerima BPNT melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

- Cara Cek saldo BPNT Lewat HP:

1. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store atau App Store, lalu buka aplikasinya.

2. Masukkan informasi pribadi Anda, seperti NIK KTP, nama lengkap, dan tanggal lahir.

3. Tekan tombol "Cek Bansos" untuk melihat informasi mengenai status Anda sebagai penerima bantuan sosial BPNT 2024.

4. Jika Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, Anda akan melihat saldo dan riwayat transaksi di e-warung, serta jadwal pencairan BPNT berikutnya dan lokasi e-warung terdekat.

5. Jika Anda tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, akan muncul pesan yang menyatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Anda dapat menghubungi Dinas Sosial setempat untuk mengetahui alasan penolakan dan cara mengajukan permohonan ulang.