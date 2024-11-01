Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RIDO Usung Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga, Ini Penjelasannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:05 WIB
RIDO Usung Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga, Ini Penjelasannya
Juru Bicara RIDO Bidang Sosial Angkie Yudistia. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengusung program pinjaman tanpa agunan dan bunga melalui Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra).

Jubir RIDO Bidang Sosial sekaligus Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia mengatakan, program tersebut difokuskan bagi komunitas UMKM.

Menurutnya, bila Ridwan Kamil-Suswono bisa memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta, maka segera direalisasikan.

“Untuk program tanpa bunga dan tanpa agunan itu adalah ditujukan kepada komunitas-komunitas, kita fokuskan kepada komunitas untuk bisa saling tanggung konten,” ujar Angkie saat diskusi relawan Perempuan di Era RIDO, Jumat (1/11/2024).

Angkie mencatat, masih banyak komunitas UMKM yang kesulitan mengakses pendanaan di bank. Sehingga, melalui program RIDO kredit tanpa agunan dan bunga diharapkan menjadi fasilitas bagi mereka yang kesulitan.

“Nah bentuknya itu adalah UMKM tentunya, bagaimana UMKM yang tidak terakses bank, jadi banyak sekali komunitas-komunitas UMKM yang tidak memiliki akses bank karena kesulitan,” paparnya.

Halaman:
1 2
