Adu Kekayaan Nadiem Makarim vs Stella Christie

JAKARTA – Adu kekayaan Nadiem Makarim vs Stella Christie. Susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan publik.

Selain dari jumlah kementerian yang bertambah, namun juga tokoh-tokoh ahli yang menduduki kursi di kabinet.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sebab, wakil menteri yang ditunjuk adalah Stella Christie, seorang perempuan asal Medan yang merupakan akademisi dan guru besar di Tsinghua University, Beijing, China.

Hal ini sangat berbeda dengan kabinet sebelumnya di mana yang mengisi posisi menteri adalah Nadiem Makarim yang memiliki latar belakang seorang pengusaha.

Dengan adanya seorang akademisi profesional di lingkungan kabinet, besar harapan publik agar pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Terlebih untuk di lingkungan pendidikan tinggi, diharapkan banyak program yang mampu mengembangkan generasi bangsa untuk menjadi sarjana yang berkualitas.