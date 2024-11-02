Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Raffi Ahmad vs Bahlil Lahadalia, Siapa Paling Tajir?

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |18:02 WIB
Adu Kekayaan Raffi Ahmad vs Bahlil Lahadalia, Siapa Paling Tajir?
Adu kekayaan Raffi Ahmad vs Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Raffi Ahmad vs Bahlil Lahadalia. 2 tokoh dengan latar belakang yang cukup berbeda ini memiliki kekayaan yang menarik untuk disimak.

Nama Raffi Ahmad menarik perhatian publik setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hal ini menjadi sorotan, mengingat Raffi Ahmad selama ini lebih dikenal sebagai selebritis sekaligus pebisnis.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Raffi Ahmad memiliki kesibukan sebagai seorang artis, pengusaha, serta Youtuber terkenal yang menjalankan RANS Entertainment. Suami dari Nagita Slavina ini juga dikenal sebagai aktor dengan kekayaan luar biasa, yang membuatnya dijuluki Sultan Andara oleh publik.

Kekayaan pria berusia 37 tahun ini menjadi bahan pembicaraan. Namun, hingga saat ini, Raffi Ahmad belum melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sehingga total kekayaannya belum dapat dipastikan.

Meski begitu, harta Raffi Ahmad diperkirakan mencapai USD187 juta, atau sekitar Rp2,9 triliun.

Disisi lain, nama Bahlil Lahadalia justru kedua kalinya muncul sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah menjabat di posisi yang sama pada kabinet Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Diluar dari kiprahnya di dunia politik, Bahlil merupakan seorang pengusaha yang memiliki 10 perusahaan besar di Indonesia. Mayoritas usahanya bergerak di sektor transportasi dan properti.

Halaman:
1 2
