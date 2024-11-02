Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dari Gaza ke Jakarta, Ini Kisah Warga Palestina Buka Kafe di Gambir

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |15:43 WIB
Dari Gaza ke Jakarta, Ini Kisah Warga Palestina Buka Kafe di Gambir
Kisah warga palestina buka usaha cafe di Jakarta (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga Palestina Ammar Abu Ali, kini memulai hidup baru di Jakarta dengan membuka kafe di Stasiun Gambir. Sebelumnya, Ammar tinggal di Khan Younis, Gaza, Palestina yang hancur dalam serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu.

Kejadian tersebut terjadi saat Ammar dan keluarganya sedang tertidur. Saat itu, Ammar kehilangan 19 anggota keluarga, termasuk sepupu-sepupunya, yang ikut menjadi korban dalam serangan tersebut.

Selain itu, di Gaza, Ammar bekerja sebagai seorang guru SMA. Ia dulu mengajar tentang bisnis di British International School of Gaza. Saat ini, sekolah tersebut pun hancur karena serangan bom dari Israel.

Melarikan diri dari konflik di Gaza, Ammar dan keluarganya berhasil keluar melalui perbatasan Rafah menuju Mesir. Perjalanan itu memerlukan biaya besar, sekitar USD5 ribu atau senilai dengan Rp79 juta per orang, kepada perusahaan Ibrahim Hassan al-Arjani yang berbasis di Mesir.

“Kami ada 4 orang, saya, istri, dan orang tua saya. Jadi, kami harus bayar USD20 ribu atau setara dengan Rp313 juta untuk pergi,” kata Ammar dilansir dari Instagram VOA, Sabtu (2/11/2024).

Kini, Ammar tinggal di Jakarta dan menjalankan kafe bersama kakaknya. Kafe tersebut didekorasi dengan bendera Palestina, memberikan nuansa Palestina bagi pengunjung. Ammar berharap, pelanggan yang datang ke kafe bisa merasakan pengalaman seolah berada di Palestina.

“Kami ingin berikan tema untuk kafe ini. Jadi, pelanggan bisa merasakan pengalaman ketika menikmati hidangan di Palestina. Para pelanggan menyukainya. Ketika mereka berkunjung untuk pertama kali, mereka sangat suka melihat bendera Palestina,” ucap Ammar.

