HOME FINANCE PROPERTY

7 Perusahaan Teknologi AS Bangun Pusat Kendali Canggih di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |12:51 WIB
7 Perusahaan teknologi AS bangun IKN (Foto: Okezone)
JAKARTA - 7 perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) bakal membangun Command Center fase II di IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi tersebut.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian implementasi Proof of Concept (PoC) senilai USD7,6 juta dolar AS atau setara Rp199,47 milar. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini antara lain Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengatakan masing-masing perusahaan akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien yang akan memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Telusuri berita finance lainnya
