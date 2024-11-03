Advertisement
HOT ISSUE

Klaim Saldo DANA Gratis Rp290 Ribu, Ini Caranya

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |10:02 WIB
Klaim Saldo DANA Gratis Rp290 Ribu, Ini Caranya
Cara klaim saldo DANA gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Klaim saldo DANA gratis Rp290 di sini. Kini Anda bisa menambah pendapatan hanya dari klaim saldo gratis di aplikasi DANA. Saldo yang bisa Anda dapat bisa berkisar Rp290 ribu.

DANA merupakan aplikasi yang bisa terhubung dengan berbagai aplikasi, salah satunya X dan YouTube. Saldo yang di dapat juga bisa dari salah satu platform media sosial yang terhubung dengan DANA.

Link saldo DANA kaget ini akan dibagikan secara umum dan bervariasi tergantung pada pengirim. Pasalnya, Anda bisa saja mendapatkan saldo Rp290 ribu hanya dari klaim link DANA kaget tersebut.

Berikut cara yang bisa Anda lakukan untuk klaim saldo DANA gratis Rp290 ribu.

1. Temukan Link DANA Kaget

2. Klik Link

3. Klik Amplop Digital

4. Cek Saldo Berkala

5. Selesai

