HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Dapat Uang hingga Rp300.000 dengan Cepat dan Mudah lewat Aplikasi Ini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |13:01 WIB
Cara Dapat Uang hingga Rp300.000 dengan Cepat dan Mudah lewat Aplikasi Ini
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara dapat uang hingga Rp300.000 dengan cepat dan mudah lewat aplikasi Ini. Aplikasi Merge Party bergenre game tersebut menggunakan konsep penggabungan objek untuk memperoleh poin.

Poin ini nantinya dapat ditukarkan dengan saldo DANA gratis yang dapat langsung dicairkan. Dengan tampilan sederhana dan permainan yang menyenangkan, pengguna daapat terus bermain tanpa harus mengeluarkan modal.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (3/11/2024), Okezone telah merangkum cara dapat uang hingga Rp300.000, sebagai berikut.

Cara Dapat Uang Hingga Rp300.000

1. Maen Yo!

Maen Yo! menjadi aplikasi penghasil uang yang menawarkan berbagai mini game yang bisa dimainkan bersama teman atau pemain lain dengan sistem taruhan.

Dari poin yang Anda kumpulkan dapat ditukar menjadi saldo DANA. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti banyak kejuaraan untuk mendapatkan lebih banyak uang.

Halaman:
1 2
