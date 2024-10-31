Advertisement
Okezone.com
FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang hingga Rp250 Ribu, Yuk Klaim di Sini Sekarang!

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:14 WIB
Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang hingga Rp250 Ribu, Yuk Klaim di Sini Sekarang!
Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang hingga Rp250 Ribu, Yuk Klaim di Sini Sekarang!. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi ini bisa hasilkan uang hingga Rp250 ribu, yuk klaim di sini sekarang. Masyarakat bisa memainkan beberapa aplikasi ini salah satunya CashPop.

Kini, menghasilkan uang ratusan ribu bisa diperoleh dengan hanya dari aplikasi. Anda bisa memainkan game, mengisi survei online, atau dengan membaca berita online lalu menghasilkan uang Rp250 ribu.

Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber, aplikasi yang bisa hasilkan uang hingga Rp250 ribu, klaim di sini sekarang. Jumat (31/10/2024).

CashPop

CashPop akan memberikan poin untuk Anda yang dapat ditukarkan menjadi uang atau hadiah seperti pulsa atau voucher.

Dengan menyelesaikan tugas sederhana seperti bermain game, menonton video, mengisi survei, atau hanya membuka aplikasi setiap hari, Anda dapat mencapai target Rp250 ribu dalam beberapa minggu atau bulan, tergantung seberapa sering dan aktif Anda berpartisipasi.

JadiDuit

Cara kerja dari JadiDuit ini biasanya dengan cara mengundang teman, menyelesaikan tantangan harian, atau menonton video harian. Nantinya, Anda akan mendapatkan poin. Setiap tugas memiliki nilai poin tertentu.

