Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daya Beli Lesu, Ini Alasan Prabowo Perpanjang Diskon Pajak PPN Rumah hingga Kendaraan Listrik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:14 WIB
Daya Beli Lesu, Ini Alasan Prabowo Perpanjang Diskon Pajak PPN Rumah hingga Kendaraan Listrik
Presiden Prabowo soal PPN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada 2025 mendatang. Artinya, insentif tersebut masih akan diberikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan pertimbangan perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang saat ini memang relatif masih redah.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," jelasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Sebab menurutnya, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530/prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766/presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181770/presiden_prabowo_soal_utang_whoosh-dOIR_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757/prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751/prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement