HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Anak Buahnya Ditangkap karena Judi Online, Berapa Harta Kekayaan Budi Arie?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:55 WIB
Mantan Anak Buahnya Ditangkap karena Judi Online, Berapa Harta Kekayaan Budi Arie?
Mantan Anak Buahnya Jadi Tersangka, Segini Kekayaan Budi Arie. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - 16 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap usai melindungi 1.000 situs judi online dengan meraup keuntungan Rp8,5 miliar dalam satu bulan.

Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya menangkap tersangka terkait dengan pemblokiran 5.000 situs judi online. Namun, yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online.

Sisanya 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi.

Menanggapi hal ini, Eks Menkominfo (sekarang Komdigi), Budi Arie Setiadi mengaku menghormati dan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam memberantas judi online di Indonesia. Dia memilih fokus pada jabatan barunya sebagai Menteri Koperasi dan rakyat.

"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum, kita menghormati bagus. Bagus, bagus itu sebagai langkah aparat penegak hukum kita mengapresiasi bagus," kata Budi kepada wartawan di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Halaman:
1 2
