HOME FINANCE HOT ISSUE

Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut Pertamina, Ini Jajaran Direksi-Komisaris Terbaru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |10:01 WIB
Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut Pertamina, Ini Jajaran Direksi-Komisaris Terbaru
Jajaran Direksi-Komisaris Terbaru Pertamina (Foto: Dokumentasi Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Simon Aloysius Mantiri resmi menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati. Pergantian Dirut Pertamina melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Kementerian BUMN hari ini, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Tak hanya posisi Dirut, Menteri BUMN Erick Thohir juga merombak jajaran komisaris Pertamina.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan posisi Nicke Widyawati.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

