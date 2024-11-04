Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kendaraan yang Masih Boleh Konsumsi BBM Subsidi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:56 WIB
Ini Kendaraan yang Masih Boleh Konsumsi BBM Subsidi
Ini kendaraan yang masih mendapatkan subsidi BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertimbangan kendaraan khusus pelat kuning tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Saat ini pemerintah masih mengkaji secara mendalam soal skema penyaluran subsidi BBM dan listrik.

"Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," jelas Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebab menurut Bahlil, selama ini penyaluran subsidi memang ada yang sudah tepat dan tidak tepat sasaran.

"Yang tidak tepat sesaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," imbunya.

Halaman:
1 2
