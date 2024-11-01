Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Jadi BLT Buat BBM-Listrik Rp453 Triliun Bakal Diterapkan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |22:03 WIB
Subsidi Jadi BLT Buat BBM-Listrik Rp453 Triliun Bakal Diterapkan
Bahlil Segera Rapat Bahas Penerima Subsidi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi agar penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

Seperti diketahui, Bahlil ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai sebagai Ketua Tim Subsidi Energi Tepat Sasaran.

"Subsidi kita itu kan totalnya Rp453 triliun ya, dari LPG, listrik, kemudian BBM. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami mulai menggodok karena ditengarai sebagian subsidi kita tidak tepat sasaran," ungkap Menteri Bahlil ketika ditemui dikantornya Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Bahlil pun tidak menampik adanya opsi untuk merubah skema penyaluran bbm subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

"Opsi A itu bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," sambungnya.

Dikatakan Bahlil, formulasi baru penyaluran subsidi itu juga akan diterapkan pada BBM dan listrik. Sementara untuk LPG 3 kg, skema barunya akan diracik secara bertahap lantaran salah satunya menyangkut keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita akan mengecek kalau LPG itu karena terkait dengan UMKM, kemudian masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, dan saya pikir itu bertahap saja. Tapi, kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," tuturnya.

Bahlil menyampaikan, merujuk pada arahan Presiden Prabowo, skema baru itu nantinya akan langsung dijalankan apabila memang sudah benar-benar matang didiskusikan antarpemangku kepentingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144288/menteri_esdm-1cZ8_large.jpg
Bahlil Sebut Indonesia Butuh 6,2 Juta Tenaga Kerja di Sektor Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090719/prabowo-segera-umumkan-kebijakan-subsidi-bbm-jadi-blt-yOQNZyIii2.jfif
Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3089988/jaga-pasokan-ke-pembangkit-listrik-gas-jadi-backbone-transisi-energi-ptRK3qruqP.jpg
Jaga Pasokan ke Pembangkit Listrik, Gas Jadi Backbone Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089120/cofiring-biomassa-jadi-pendongkrak-bauran-energi-nasional-D3ftlIDGm5.jpg
Cofiring Biomassa Jadi Pendongkrak Bauran Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089068/transisi-energi-langkah-ri-menuju-net-zero-emission-2060-WyqZwWw8ja.jpg
Transisi Energi, Langkah RI Menuju Net Zero Emission 2060
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement