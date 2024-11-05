Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Chatib Basri, Mantan Menkeu yang Dilantik Jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |12:59 WIB
Profil Chatib Basri, Mantan Menkeu yang Dilantik Jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional
Profil Chatib Basri yang Jadi Anggota DEN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Chatib Basri resmi dilantik menjadi salah satu anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Pelantikan anggota berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 P Tahun 2024 tentang pengangkatan wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Mengutip berbagai sumber, Selasa (5/11/2024), Chatib Basri merupakan Menteri Keuangan periode 2013-2014. Dirinya juga pernah menjadi Kepala BKPM pada 2012-2013.

Chatib Basri juga seorang ekonom, peneliti, dan profesional. Dirinya memulai kariernya sebagai asisten peneliti di Departemen Ekonomi, Research School of Pacific and Asian Studies (1994-2001).

Chatib Basri menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Selama studinya di Universitas Indonesia, dia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya.

Dirinya meraih gelar master dalam bidang ekonomi pembangunan dari Australian National University pada tahun 1996. Kemudian memperoleh gelar PhD dalam bidang ekonomi dari universitas yang sama pada tahun 2001.

Saat ini, Chatib Basri menjabat sebagai Presiden Komisaris XL Axiata periode 2016 sampai saat ini. Dirinya juga sebagai Member of Advisory Council on Gender and Development di World Bank.

Selain itu, Chatib merupakan Komisaris Utama Bank Mandiri. Lalu Senior Partnet and Founder Creco Research.

Selain Chatib Basri, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan anggotan DEN lainnya seperti

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement