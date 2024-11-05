Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Basuki Hadimuljono yang Resmi Dilantik Jadi Kepala OIKN

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:03 WIB
Intip Harta Kekayaan Basuki Hadimuljono yang Resmi Dilantik Jadi Kepala OIKN
Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala OIKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Presiden Jokowi.

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Selasa (5/11/2024), Basuki memiliki total kekayaan Rp33,1 miliar per 31 Desember 2023.

Berikut daftar lengkap harta kekayaan Basuki Hadimuljono:

A. Tanah dan bangunan Rp16.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA 375.000.000

2. Tanah Seluas 541 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA 550.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI 3.150.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 1.450.000.000

5. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 1.200.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m2/490 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI 7.000.000.000

7. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI 100.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 541 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI 2.500.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp90.000.000

1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI 40.000.000

2. MOBIL, TOYOTA CROWN ROYAL SALOON 3.0 G A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI 50.000.000

