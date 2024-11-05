Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Resmi Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |12:24 WIB
Prabowo Resmi Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN
Presiden Prabowo Resmikan Kepala OIKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini Selasa, 5 November 2024.

Pengangkatan Basuki berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN.

"Mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai kepala OIKN kedua dst, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nov 2024, Presiden RI Prabowo Subianto," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti.

Selanjutnya Prabowo mengambil sumpah Basuki sebagai Kepala OIKN. Basuki pun diminta mengulangi pernyataan sumpah yang dibacakan oleh Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucap Prabowo yang diikutip Basuki.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
