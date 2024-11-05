Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

JAKARTA - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Selasa (5/11/2024).

Pantauan di lokasi, Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB. Basuki nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru.

Basuki mengaku bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Undangannya seperti itu" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Sebelumnya Presiden Prabowo memberikan Surat Presiden (surpres) untuk menunjuk eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara ke DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.