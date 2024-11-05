Apakah Mengabaikan WA dan Telepon dari DC Pinjol Berbahaya? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Apakah mengabaikan WA dan telepon dari DC pinjol berbahaya? Mengabaikan panggilan debt collector pinjaman online kerap dilakukan oleh nasabah yang gagal bayar.

Pinjaman online kerap dijadikan solusi cepat untuk kebutuhan finansial, namun risiko yang menyertainya, seperti teror dari debt collector, dapat sangat mengganggu.

Ketika mengalami gagal bayar, DC pinjol biasanya akan menghubungi Anda melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp dan telepon. Namun, banyak yang bertanya, apakah mengabaikan WA dan telepon dari DC pinjol berbahaya?

Dikutip dari akun Jekdo, ancaman hukuman penjara yang sering kali dilontarkan dalam pesan penagihan adalah gertakan belaka. Pinjaman online tergolong dalam ranah perdata, sehingga galbay tidak langsung berakibat pada sanksi pidana.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anda disarankan untuk merespons setidaknya sekali untuk menjelaskan situasi keuangan Anda. Menyampaikan bahwa Anda sedang berusaha melunasi pinjaman meskipun saat ini belum ada dana dapat membantu meredakan situasi.