Harga Tiket Whoosh Cuma Rp50 Ribu, Cek Rutenya di Sini!

JAKARTA - Ada update harga dan rute kereta cepat Whoosh. Di mana harga tiketnya cuma Rp50 ribu untuk kelas Premium Economy berlaku pada rute baru yaitu Padalarang-Tegalluar dan sebaliknya mulai 1 November 2024.

Tiket Whoosh untuk rute Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon PP dapat dibeli hingga 30 menit sebelum keberangkatan melalui aplikasi Whoosh, situs web kcic.co.id, Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, dan Mesin Tiket di stasiun.

Sementara itu, pembelian tiket di loket stasiun hanya dapat dilakukan hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Tiket untuk rute Padalarang-Tegalluar Summarecon PP ini juga dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, menyatakan bahwa dengan hadirnya rute baru ini, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu sekitar satu jam dengan mobil kini dapat dipangkas menjadi hanya 14 menit menggunakan Whoosh.

Adanya durasi perjalanan yang lebih cepat, masyarakat Bandung Raya kini memiliki pilihan transportasi modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari kemacetan.

"Penjualan rute Padalarang-Tegalluar Summarecon PP ini merupakan langkah kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, memberikan kemudahan mobilitas harian, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik di Bandung Raya," kata Eva.