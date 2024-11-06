Subsidi BBM Jadi BLT, Mensos: Lagi Dibahas, Tunggu Saja

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan soal rencana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan menjadi Batuan Langsung Tunai (BLT). Prinsip pengalihan subsidi adalah jangan sampai salah sasaran.

"Oh ya, nanti lagi dibahas, kita tunggu aja. Pada prinsipnya jangan sampai subsidi itu salah sasaran itu kan," tegas Mensos Gus Ipul kepada awak media di Gedung Konvensi Taman Makan Pahlawan Nasional Utama (TPMNU), Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Mensos menegaskan, saat ini pihaknya akan mengkonsolidasikan satu data nasional bagi masyarakat miskin.

"Maka itu nanti kebijakannya seperti apa, kita tunggu tapi Kementerian Sosial dengan beberapa kementerian yang lain sekarang ini diminta untuk konsolidasi data itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos pun mengatakan pemberian subsidi tepat sasaran harus berdasarkan pedoman satu data.

"Salah satu yang harus kita persiapkan kalau subsidi ini harus tepat sasaran adalah data, dan data itu Data tunggal yang jadi pegangan, pedoman bagi semua kementerian dan lembaga," kata Mensos.

"Ya, itu Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan sudah mudah-mudahan bisa terwujud dan berdasarkan data itu kita bekerja," pungkasnya.