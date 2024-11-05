Subsidi BBM Jadi BLT, Menko Airlangga: Hitung Kompensasi

JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Namun, pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat, hanya saja harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” paparnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, tidak tepat sasaran.