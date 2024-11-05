Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi BBM Jadi BLT, Menko Airlangga: Hitung Kompensasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |20:15 WIB
Subsidi BBM Jadi BLT, Menko Airlangga: Hitung Kompensasi
Kebijakan subsidi energi menjadi BLT masih dikaji (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Namun, pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat, hanya saja harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” paparnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, tidak tepat sasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144288/menteri_esdm-1cZ8_large.jpg
Bahlil Sebut Indonesia Butuh 6,2 Juta Tenaga Kerja di Sektor Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090719/prabowo-segera-umumkan-kebijakan-subsidi-bbm-jadi-blt-yOQNZyIii2.jfif
Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3089988/jaga-pasokan-ke-pembangkit-listrik-gas-jadi-backbone-transisi-energi-ptRK3qruqP.jpg
Jaga Pasokan ke Pembangkit Listrik, Gas Jadi Backbone Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089120/cofiring-biomassa-jadi-pendongkrak-bauran-energi-nasional-D3ftlIDGm5.jpg
Cofiring Biomassa Jadi Pendongkrak Bauran Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089068/transisi-energi-langkah-ri-menuju-net-zero-emission-2060-WyqZwWw8ja.jpg
Transisi Energi, Langkah RI Menuju Net Zero Emission 2060
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement